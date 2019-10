Soomlased valmistasid Eesti mahealadele sadakond silti

Piimakarja pidavas Saidafarmis valmistasid 130 soomlast vineerist sildid sõnadega „maheala“, „organic area“ ja "www.organicestonia.ee". Töö toimus mitmes vahetuses: kes lihvis, kes paigaldas sildile puidust varsi, kes söövitas sildile põletusaparaadiga Saidafarmi lehmakese logo. Vahetuse lõppedes jalutati ringi Eesti ühes vanimas maheettevõttes ning oli aega näksida mahejuustukrõpse ning juua „pienet kahvit“.

Hannele Valkeeniemi, Soome suursaatkond

„Meile see idee väga meeldis, et saab vabatahtliku töö tulemusena tõsta esile Eestis mahealasid,“ kommenteeris Greenstep OY juhatuse esimees Tore Teir, kelle finantsettevõtte töötajad käisid mullu vabatahtlikult koristamas Jūrmala rannaala Lätis. „Tänavu oli au tulla Eestisse ja anda oma panus maheviljeluse heaks – see sobib igati meie ettevõtte põhimõtetega – hoolida keskkonnast ja käituda ühiskondliku vastutuse printsiibist lähtudes,“ kinnitas Teir.

”See projekt on väga hea näide, kuidas me peame tulevikus tegutsema,“ kiidab Soome suursaatkonna pressinõunik Hannele Valkeeniemi. „Talgutöö kahe naabermaa vahel keskkonna heaks tuletab meelde, et keskkonnaprobleemid on piiriülesed, lausa piireunustavad. Me peame nendega ka piireunustavalt tegelema. Soome firma näitas head eeskuju, kuidas toimida ühiskondlikust vastutustundest lähtudes. See andis ettevõtte töötajatele lisaks hea enesetunde”.

Mahesiltide paigaldamise eestvedaja, Eesti mahemajandust promov MTÜ Organic Estonia on rahul, et lisaks mahekaardi rakendusele on nüüdsest olemas ka füüsilised mahealade sildid.