SUUR HINNAVAATLUS | Vaata, mis hinnaga müüakse Eesti turgudel värskeid aiasaaduseid!

Balti jaama turg sel nädalal. Foto: Margus Pahv

Tabelist näed 25 toiduaine sellenädalast hinda erinevatel turgudel üle Eesti.

Kodumaise maasika hind on langenud nii madalale, et kasvatajatele põhjustab see juba meelehärmi. Iga nädalaga langeb ka värske porgandi, kapsa ja kartuli hind.



Müügile on ilmunud ka esimesed aedherned, kukeseened ja lillkapsad. Metsmaasika hind erineb Valgas ja Tallinnas aga neli korda.