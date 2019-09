Suur viljasaak pööras põllumeeste ühistu ja veofirmad tülli

Põllumeeste ühistu Kevili esindaja kurtis eelmise nädala loos, et laod on vilja täis, kuid neil ei jagu piisavalt autosid, et vilja sadamasse vedada. Nende soov oli vedamiseks kasutada Läti ja Leedu autosid, kuid seda piiravad kabotaaži reeglid.

Vedajatel ajab hinge täis see, et Kevili tahab Lätist ja Leedust veoautosid siia juurde tuua. „Kevili tõi esimese partiiga Leedust siia kümme autot, millega oli plaan kabotaaži reegleid rikkuda, aga kuna meie vedajad astusid protestiga üles, tehti politseisse ja igale poole avaldusi ja nad saadeti koju tagasi,” rääkis Eiki Eilo Tõnu Eiki transport OÜst. „Nüüd on neil uus plaan, et toovad Lätist auto siia, teevad siin kolm vedu ära ja saadavad Lätti tagasi, mis on lubatud.”