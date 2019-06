Suurim tomatikasvataja müüb firma maha: odav importtomat seab kohalikud keerulisse seisu

„See oli Sagro aktsionäride otsus, et aktsiad maha müüa,” teatas Sagro juhataja Kalle Reiter Maalehele, et toimub aktsiate koondumine ja omanikud vahetuvad. Reiter lisas, et neil on 25 aktsionäri ja seniste aktsionäride hulgast ei olnud tulemas järeltulijaid, noorema generatsiooni esindajaid, kes oleksid tahtnud Sagro tegemised üle võtta.

„Me oleme siin Eestis tomatikasvatusega lihtsalt kahjumis, me ei saa enam teistmoodi, kui tuleb aktsiad maha müüa,” rääkis Sagro juhataja Kalle Reiter.

Ta selgitas, et odava importtomati osakaal meie turul kasvab aasta-aastalt, seades kohalikud tootjad keerulisemasse seisu. Ka on kasvanud gaasiaktsiis tänavu aasta algusest 25%, nii et kasvuhoonete kütmine muutab üha kallimaks.

Nii ongi Sagro tänaseks tavatomati kasvatamisest loobunud. Praegu kasvatatakse katmikalal umbes 1 hektaril ainult kirsstomateid, kuna nende läbimüük on tunduvalt kasumlikum kui tavatomatitel.

„Mul ongi ainult kirsstomat järgi jäänud, muu tegevuse olen lõpetanud, tavatomati kasvatamine enam ära ei tasu,” ütles Kalle Reiter.

Kalle Reiter selgitas, et ostja on AS Sagrol juba olemas, kokkulepped on sõlmimise faasis, taotlus konkurentsiametile sisse antud. Sagro ostjaks on Peeter Mänd, laia haardega ettevõtja, kes on metsanduskontserni Sylvester asutajaid. Peeter Männi suurosalusega firmad on näiteks AS Laatre Piim, Betoonimeister OÜ jmt teised. Teadaolevalt pole Mänd varem köögiviljakasvatuses tegutsenud.