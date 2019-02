Taimekaitsevahendite säästva kasutamise tegevuskava ootab kommentaare

„Taimekaitsevahendite kasutamise säästvamaks muutmisel on oluline roll partneritel ning eelnõu sündis mitmete osapoolte, sh sektori esindusorganisatsioonide ja teadusasutuste koostööna. Ootame sellele nüüd kõigi tagasisidet,“ ütles ministeeriumi taimetervise osakonna juhataja Sigmar Suu.

Tegevuskava koostamise ettevalmistavatel aruteludel koostööpartneritega on otsustatud, et tegevuskava fookuses on taimekaitsevahendite kasutamisega kaasnevate tervise- ja keskkonnariskide vähendamine. Kava aitab seniseid õiguslikult reguleeritud tegevusi paremini rakendada ning edasi arendada.

Hetkeolukorra kirjeldustest nähtuvate kitsaskohtade, uuringute kokkuvõtete ja eelmise perioodi tegevuskava tulemuste analüüsi põhjal jätkatakse vajadusel eelnevate tegevustega ning plaanitakse uusi tegevusi.

Tegevuskava 2019-2023 avalik konsultatsioon on avatud kuni 18. märtsini 2019 ning sellega saab tutvuda eelnõude infosüsteemis.

Eesti esimene taimekaitsevahendite säästva kasutamise tegevuskava koondas kokku valdkonnaülesed olulisemad kitsaskohad ning tegevused taimekaitsevahendite säästva kasutamise edendamiseks ja riskide vähendamiseks.