Taimekasvatuse instituuti hakkab juhtima Andre Veskioja

„Ma tänan ministrit ja teadusnõukogu nende usalduse eest,“ sõnas Andre Veskioja. „Eesti Taimekasvatuse Instituudil on Eesti põllumajanduse edukuses ja jätkusuutlikkuses kanda oluline roll. ETKI koondab endas Eestis ainulaadset taimekasvatusevaldkonna teaduskompetentsi ja teeb selle kättesaadavaks meie põllumajandusettevõtetele. Sellest tulenevalt on ka ministeerium teinud suuremahulisi investeeringuid ETKI arendamisse ning infrastruktuuri ajakohastamisse. Seetõttu on minu jaoks on kõige olulisemad suunad, millega ETKI direktorina alustada, uue infrastruktuuri lõpule viimine ja käivitamine, koostöötugevdamine Eesti ülikoolide ja ettevõtjatega ning ETKI töötajate varasemast suurem kaasamine ETKI juhtimisel tehtavatesse otsustesse,“ lisas Veskioja.

Andre Veskioja senine teadustöö on seotud toidutehnoloogia, innovatsiooni ja tootearendusega, ta on juhtinud mitmeid rahvusvahelisi rakenduslikke teadusprojekte. Ta on kolmteist aastat töötanud BioCC OÜ-s, viimati vanemteadurina. Andre Veskiojal on põllumajandusteaduse magistrikraad Eesti Maaülikoolist ning omandamisel veterinaaria ja toiduteaduse doktorikraad.

Uus direktor alustab tööd 2. mail 2019.