Taliodra uskumatu võidukäik

“Taliodra kasvupind on viimastel aastatel väga järsult laienenud. Kui viisteist aastat püüti seda kasvatada erineva edukusega kuni tuhatkonnal hektaril, siis tänavu on selle külvipind 17 000 hektarit,” räägib viljelusvõistluse eestvedaja Margus Ameerikas.

See, et tänavu on kasvupind niivõrd suur, on tegelikult loogiline: mullusel põuasel suvel said saagid kaks-kolm nädalat tavalisest varem valmis ja seetõttu jäi taliviljade külviks piisavalt aega.