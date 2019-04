Tehnikadiilerid lähevad kokku ja lahku

Ain Alvela

Danish Agro Konekesko siinsete diilerite ülevõtmisega kaasnes liialt suure osa kombainide ja hekseldite koondumine ühe edasimüüja kätte, mistõttu ELi konkurentsi- amet nõuab ettevõtete omanike lahkulöömist. Anni Õnneleid

Alanud kevad toob põllumajandustehnika edasimüüjate sekka mitmeid ühinemisi. Suurim neist on see, et Danish Agro soovib saada Konekesko Eesti omanikuks.