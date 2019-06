Kas põhjalikumate uuringutega saaks vähendada seda, et Lõuna-Euroopast tuleb taimekaitsejääkidega odav köögivili sisse, ning seega kaitsta meie oma tootjat?

Kõik mittenõuetekohased tooted ei ole kohe inimese tervisele ohtlikud. Näiteks oleme nõuetele mittevastavusi tuvastades andnud teiste riikide teavitamiseks välja ohuteateid. Vahel on aga Euroopa Komisjon meie hinnangu üle vaadanud ning vastanud, et ei, selles ei ole tarbijatele ohtu, kuigi jäägi piirnorm on ületatud. Jääkide piirnormid ei ole toiduohutuse piirnormid, vaid hea tootmistava normid.

Miks saab analüüside tulemused teada liiga hilja, kui kaupade müügi kõrgaeg on juba läbi?