Aastakümneid Harjumaal tegutsenud köögiviljafirma AS Sagro on pandud müüki. Konkurentsiametilt on saanud loa Sagro aktsiaid osta Peeter Mänd läbi valdusühingu Tamatie Invest.

“Kõige suuremad tagasilöögid on katmikalal,” tunnistas Sagro juhataja Maalehele. Ka tuleb kodumaistel köögiviljakasvatajatel tihtilugu leppida sellega, et suurtes kaubanduskeskustes on nende toodang kuhugi tagaplaanile paigutatud ja tarbijatel raskem tooteid üles leida.