Robotite ülesanded põllumajanduses on mitmekesised. Viimase paari aasta jooksul on arendatud päris palju roboteid mitmesuguste põllumajandustegevuste jaoks, nad on võimelised täitma laias skaalas ülesandeid.

Tuginedes hiljutisele “Põllumajanduse robotid ja droonid 2018–2038” aruandele, peaks põllumajanduslike robotite ja droonide turg saavutama järgmise viie aasta jooksul 35miljardilise mahu.

Tänapäevane põllutehnika liigub uusimate tehnoloogiate ja GPS-signaali järgi põllul vastavalt programmile.