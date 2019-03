Tööjõukriis Lääne-Virumaa laudas: uus töötaja on teisel päeval juba purjus ja kolmandal lõhub traktorit

“Paljudele tuleb üllatusena, et tahan piimakarjaga lõpetada. Aga mul ei ole töölisi kusagilt võtta – joodikutega ei ole võimalik tööd teha ja teine osa inimesi, kel pangaarved on võlgade tõttu arestitud, tahavad ainult mustalt tööd teha,” rääkis Anne Kullamägi, kes on Lääne-Virumaal tuntud põllumajandustootja.

“Olen nad mitu korda majast välja tõstnud, sest seal ainult juuakse. Siis nad kolivad öösel välja ja viivad mööbli ka kaasa. Aga siia tulid ainult kilekottidega.”