Tõuloomamüük õitseb ka kehval põllumajandusaastal

Lii Sammler

Lihaveisetõugudest on üks populaarsemaid müügiartikleid šarolee. Mariliis Vahar

Türgi teatas mõne aja eest, et lõpetab pullide sisseostu. Kas see mõjutab ka Eesti liha­veisekasvatajate elu? On ju Türgi riik, kuhu müüakse kõige rohkem lihaveiseid.