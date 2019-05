Tulekahjust kosunud Nurmiko õilmitseb Türi lillelaadal

„Meil on siin Türil müügiks suur suvelillevalik, on ampleid, petuuniaid ja ka lai valik hortensiaid erinevates suurustes, samuti roosbegooniaid ja teisi lilli, “ rääkis Ungersonide perefirmas Nurmiko aiandis tegutsev perepoeg Joakim Ungerson. Ta tõi esile, et Nurmiko amplid maksavad 15-20 eurot, hortensiate hind algab 10 eurost ja roosbegooniad maksavad 5 eurot.

Perepoeg toimetab koos firma müügijuhi Liza Linnuga keset õitsvat lilli, ümberringi käib kõva laadaliste sumin, rahvas on elevil, okrester mürtsub pealaval ja päike paistab lagipähe. Miski ses mõnusas laadamelus ei anna aimu, millistest raskustest on põlenguohver Nurmiko läbi tulnud, et uuesti lillekasvatajate rivis särada.

Küsimusele, et kuidas firmal praegu läheb, vastas Ungerson järgmiselt: „Meil väike osa kasvuhoonetest juba töötab ja sealt tuleb ka kaupa.“

Samas tõdes Joakim Ungerson, et nende tootmine on varasemaga võrreldes siiski märgatavalt vähenenud: „Meie toodang on vähenenud enam kui poole võrra."

Oli ju Nurmiko kunagi Eesti suurim lillekasvataja.

Firma müügijuht Liza Lind tõi esile, et kõige ilusamad-suuremad amplid, hinnaks 20 eurot tükist, osteti kohe ära, jäänud on veidi väiksemad amplid.

„Mida põnevam sort, mida suurem taim, seda kiiremaini see kohe ära ostetakse,“ rääkis Lind, lisades et laadakülastajaid huvitavad ka nende amplitaimedena kasvama pandud fuksiad.

Nurmiko omanik Jaak Ungerson on meediale kinnitanud, et vana hiilguse taastamine pole enam võimalik. Nüüd vaadatakse lootusrikkalt tulevikku ja plaanis on avada paari aastaga innovaatiline aiand, mis pakuks aiandushuvilistele nii uudsust kui põnevust.

„Kui te tõesti tahate Nurmiko aiandit toetada, siis ostke meie lilli ja ampleid“ ütles Lind.