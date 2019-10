Tulevikus ei lähe keemilisi taimekaitsevahendeid vajagi

Evelin Hillep RUS

RNA-põhise tehnoloogia kasutamine võimaldab saada terveid, hästi säilivaid, soovitud kvaliteedi ning välimusega õunu. Lii Sammler

Taimekaitsevahendite kasutamine põllumajanduses on tekitanud palju pahameelt. Kindlasti on see aga toodangu suurendamise ja toiduohutuse parandamise võtmeküsimus. See vastuolu paneb põllumehe tohutu surve alla.