Kui Maaleht Aedevahe talus käis, tõstis Grigori Kravtšenko parasjagu mullikatele heina ette. Küsimuse peale, kas talutöö on raske, vastas Kravtšenko, et füüsiline töö on alati raske, ükskõik kus seda ka ei teeks.

“Olen hariduselt agronoom, aga Eesti farmis töötan esmakordselt. Varem olen töötanud Ukraina põllumajanduses, aga seal maksti väga vähe,” selgitas ukrainlane, miks ta Eestis lihttööd eelistab.