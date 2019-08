Üle kiviaia roninud vargad viisid Muhumaal peenralt kaasa kümme kilo lehtsalatit

"Selle peale annab ikka tulla, et salateid varastada!” imestab peretütar Maarja Kumpas. Tema hinnangul pole rahaline kahju väga suur – lehtsalatit võeti umbes kümme kilogrammi, mis teeb rahaliselt 65 eurot.

„Tuldud on üle kiviaia, rada kasteses rohus ilusti näha. Võetud on väga puhtalt ja korralikult, koos juurtega,” kirjeldab Kumpas, kes arvab ,et nii suur kogus tavatarbijale ära ei kulu.

„Kui keegi näeb kusagil kedagi müümas või toidukohas pakkumas ilusat punaseääreliste lehtedega salatit ’Lollo Rosso’, siis oleks tore meid ka õhtusöögile kutsuda,” kirjutas mahetalu oma Facebooki lehel reedel pärast vargust. „Siin kaupluses sellist salatit ei müüda ja kusagilt laost ka raudselt nii värsket ja õrna kaupa ei saa.”

'Lollo Rosso' salat Foto: Jõe mahetalu

Väljaandele Meie Maa rääkis Kumpas, et salatit kasvatatakse kohalikele restoranidele, kes keset suve üldiselt nädalaga sellise koguse ära tarbivad.

„Välistada võib meie tublid sõbrad Koost Muhu Resto ja Tuul resto, kellel on ka vahendeid salatikasvataja vaeva tasumiseks. Niisama kedagi süüdistada ei saa, aga me siiski ei usu, et tegemist oli tavalise eraisikuga,“ lisas ta.

Kumpase sõnul pidi varas kindlasti olema teadlik, kuhu salati järele tulla, sest talu asub maanteest eemal. Ta välistab ka loomade peenras käimise, sest salat on võetud väga puhtalt, kahest vaost täpselt samas ulatuses. Samuti ei märgatud platsil ka loomade jälgi.

Politseisse Kumpas pöörduda ei kavatse, ent lubab, et järgmine kord vargad enam nii lihtsalt ei pääse.