Kujutlege, et lähete oma külapoodi. On laupäev ja tahate perele pühapäeva hommikuks kohvile head rammusat piima peale panna. Võtate külmletist piimapudeli, millel on silt farmi ja lehma nimega ning pühapäevapiimaks valitud lehmade toodangu rasvaprotsent on 5,2.

See on juba praegu võimalik, kuid sellist lõpuni jälgitavat ja tarbija soovile vastavat piima toodab praegu vaid üks farm – Hollandi firma Lely katsefarm Udenhoutis Dobbelhoeve talus, mille juht on Cees van Roessel.