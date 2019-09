ETKI direktor Andre Veskioja ütleb, et Eestis on vaja tingimusi uute, meie kliimasse sobivate ning kliimamuutust arvestavate sortide aretamiseks, ja selles majas on need olemas.

“Eestisse on kindlasti vaja oma sorte,” rõhutab teenekas rukki­aretaja Ilme Tupits. “Paljud Eu­roo­pa sordid ei sobi hästi meie kliimas kasvatamiseks. Mitmed lõuna pool aretatud saagikad teraviljasordid on meie tingimustes liiga hilise valmimisajaga.”