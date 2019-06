Vaata, millised tooted pälvisid 2019. aasta parima talutoidu tiitli!

13-liikmeline žürii valis parimatest parimad välja ligi 90 talutoote seast. Võistluse üldvõitja kuulutatakse välja 13. juulil Ida-Virumaal toimuval XXVIII üle-eestilisel talupäeval.

ETKLi juhi Kerli Atsi sõnul on ääretult tore, et võistlusest võttis osa rekordarv talutooteid. Näiteks juustude kategoorias võistles omavahel 21 toodet: valikus olid erinevad kõvad ja pehmed juustud, hallitus- ning praejuustud. „Kindlasti on talunikele suureks motivaatoriks ka võistluse peaauhind, 1500-eurone turundustugi, mille sisu lepitakse kokku võitja soovi ja vajaduste kohaselt. Selline auhind annab väiketalunikele vajaliku tõuke oma toodete suuremaks tutvustamiseks ja tootearenduseks,“ kinnitab Ats.

Žürii esinaise Angelica Udekülli sõnul oli nii rikkalik juustuvalik tema jaoks suureks üllatuseks. „Kohalike juustumeistrite tase läheb iga aasta aina paremaks ja on samaväärne Lõuna-Euroopa juustudega,“ arvab Udeküll.

2019. aasta parim talutoit selgitati välja kaheksas erinevas kategoorias: