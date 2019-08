Vähem kui pool tundi rahet viis rapsipõllult terve saagi

Päris karm pilt, mis teeb sõnatuks ja midagi ei oskagi kommenteerida. Sellist rahest põhjustatud kahju kannatas talirapsipõld Lääne-Virumaal.

Peaaegu nagu lumi oleks maha tulnud Foto: Agronoom.ee

August ei hellita koristusilmadega ning liiga palju saaki on veel põllult koju toomata. Just seepärast ei tohigi liiga vara hõiskama hakata, et rekordsaagid-rekordsaagid. Saame enne kätte, siis pidutseme.

Rahekristallid Foto: Agronoom.ee

Raudseid närve!