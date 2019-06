Väikemesinikult konfiskeeriti Vene piiril varroalestade vastased ravimid. Milles asi?

“Mistahes ravimeid on kõige lihtsam ja turvalisem hankida ametlikest apteekidest Eestis. Nii võib olla kindel, et need omavad siin müügiluba ning vastavad põllumajandusloomade ravimiseks sobilike ravimite nõuetele. Kasutatavate ravimite kvaliteet ja arvestuse pidamine on kaudselt seotud ka näiteks mett tarbivate inimeste huvidega. Seetõttu soovitasime ka pöördujal sobivate kättesaadavate alternatiivide kaalumiseks konsulteerida veterinaararstiga või mõne veterinaarravimeid müüva apteegi apteekritega,” selgitab Leiten.

Tema sõnul on oluline, et põllumajandusloomi, sealhulgas mesilasi, ravitaks ravimitega, mis on usaldusväärsed ning kontrollitud kvaliteedi ja päritoluga.

“Müügiloa olemasolu ning soetamine legaalsest apteegist on selles osas garantiiks – ravimiametid teevad legaalse turustamisahela osaliste üle järelevalvet, et selles veenduda. Eesmärk on ju ka loomsete produktide ja meetarbijate tervis,” ütleb Leiten.

Ta selgitab, et Eestis tohib turustada üksnes müügiloaga ravimeid ning erandina ravimeid, mis on siia toodud arsti või veterinaararsti taotluse ja ravimiameti loa alusel. Ravimeid tohivad üldse käidelda vaid tegevusloaga ettevõtted nagu ravimite hulgimüüjad ja apteegid.

“Veterinaarravimite puhul võivad ravimeid müüa ka veterinaararstid oma teenuse raames. Suvalised isikud ravimeid müüa ei tohi. Paraku oleme korduvalt pidanud ravimiameti poolt sekkuma olukordades, kus ka mesinikud müüvad käest-kätte ja sotsiaalmeedia vahendusel tundmatu päritoluga preparaate,” ütleb Leiten.