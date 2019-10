Valitsusliit murrab põllumeestele antud lubadust maksta üleminekutoetusi maksimaalses lubatud määras

Lii Sammler lii.sammler@maaleht.ee RUS

Poole aasta eest kirjutati koalitsioonilepe suure pidulikkusega alla. Nüüd on asutud oma lubadusi murdma. Madis Veltman

Teadmine, et üleminekutoetusteks on tuleval aastal ette nähtud ainult viis miljonit eurot, on Eesti põllumehed endast välja viinud.