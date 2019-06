Vutipidamisega on Tiinal-Janil nüüdseks käsil kolmas hooaeg ning farmis on praegu ligi 600 lindu koos kukkedega, lisaks tibud ja noorlinnud, kes ei ole veel arvele võetud. kui keegi soetab Väljaotsa talust haudemune, saab ta kaasa tõusertifikaadi, kinnitamaks, et tegu on tõepoolest eesti vutiga, ainsa Eestis aretatud põllumajanduslinnu tõuga.

Jan täheldab, et kuna eesti vutt ongi farmilind, kes pole kunagi looduses põllu peal ringi jooksnud, puudub tal näiteks ka haudeinstinkt. Seega kooruvad kõik tibud eranditult inkubaatoris.

Pererahvas tõdeb, et kuigi laut oli neil linnupidamise n-ö algkapitalina küll olemas, tuli siiski tublisti investeerida.