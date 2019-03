Poollooduslikud kooslused pakuvad elupaika haruldastele linnu- ja taimeliikidele. Et neid vähem kahjustada, asuvad tänavugi neid alasid hooldama kariloomad. Levinud on see Läänemaal, Matsalus ja saartel, kuid mullu kasutati seda varianti ka Virumaal. Seejuures on mitmel pool plaan loomade arvu suurendada.