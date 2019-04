VIDEO | Lammaste poegimishooaeg on käes: sünnivad nelikud ja viisikud

„Nende nelikute emal oli eelmisel aastal viis talle,” ütleb Rein Mirka kahepäevaseid tallesid silitades. See utt on üldse paras kangelasema, kuna on viie poegimisega ilmale toonud 16 talle.

„Enamasti toovad meie uted kaksikuid ja kolmikuid, üksikuid tallesid on harva,” märgib mees, kes on eesti valgepealise ja tumedapealise lambatõu aretamise oma südameasjaks võtnud ja veab viis aastat tagasi loodud Eesti tõulammaste aretusühingut.