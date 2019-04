VIDEO | Tänapäeva targad lehmad käivad lüpsil hella juhtimise abil

Lüpsiseadmete tootja DeLaval tehtud videost on näha, kuidas ajakohased loomi lüpsiplatsil hoidvad väravad on automaatselt suruõhu abil juhitavad, need ei kolise ja kohtlevad ning suunavad loomi n-ö hellalt.

Liigutatakse neid ikkagi suruõhuga pneumosilindrite abil, uuenduslik on aga see, et nende kinni ja lahtiliigutamine on muudetud automaatsemaks — iga väravat ei pea farmitöötaja enam eraldi nupust kinni ja lahti lülitama, vaid piisab ühe nupu vajautamisest ja automaatika avab ning sulgeb väravad juba automaatselt.

Väravate liikumise saab vastavalt karja iseloomule häälestada ja siis sõltub näiteks nende avatud oleku aeg juba sellest, kuidas süsteem on programmeeritud.

Lüpsja vajutab korra nuppu ja saab seejärel tegeleda juba otseselt lüpsitööga, sest ka vaheväravate liikumine on sünkroniseeritud ja automaatika hoolitseb juba lehmade liikumise eest.