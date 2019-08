Viimastel kuudel on varastatud traktorite GPSe enam kui 100 000 euro eest

Signaale põllumasinate GPS-seadmete vargusest hakkas tulema kuu aja eest. Viimasel kahel nädalal on vargused muutunud massiliseks.

Varguse eel on ettevõtete ümbruses märgatud Leedu numbrimärgiga sõiduautosid. Autos olevad inglise keelt kõnelevad inimesed on n-ö asja teinud – pakkunud müüa tsementi, asfalti, ehitusmaterjali vms. Mõnel pool on nähtud võõraid inimesi ka põllumasinaid pildistamas.