Vana tõde on see, et üks ja sama põllukultuur ei kasva pidevalt samas kohas väga hästi. Saakide erinevused sõltuvalt eelviljast võivad olla isegi kuni 30%.

Väga ülevaatlikult ja kompaktselt on eelviljade mõju pandud ühte tabelisse kokku Kanadas Ontario osariigis aastatel 2010 kuni 2016 tehtud katsete alusel.

Kõik need kultuurid ei ole meil küll väga laialt levinud, kuid tingimused on üpris sarnased ning ka tulemused on Eestis tehtud eelvilja ja külvikorra katsetega võrreldavad.