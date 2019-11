Talirapsi külv tuleks ära teha augusti esimesel poolel. HENDRIK SAARNAK

Viisteist aastat viljelusvõistlust on olnud väga huvitav aeg nii korraldajatele, võistlejatele kui ka ekspertidele. See üritus on ilmekalt näidanud meie taimekasvatuse potentsiaali – seda, milline on meie muldade saagivõime teadliku taimekasvataja kätes.