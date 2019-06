Pea iga neljas inimene on üritanud oma autot maha müüa ja paljudel see ka õnnestub. Nii liigub meie teedel praegu tuhandeid kasutatud autosid, mis on viimase aastaga omanikku vahetanud. Ostu-müügitehingut tehes on aga nii mõnigi värske autoomanik jätnud ostetud auto oma nimele vormistamata.