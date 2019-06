Kas ma ikka pean riskianalüüsi läbi lugema?

Jurist: "Töökeskkonna riskianalüüsi käigus on tööandja välja selgitanud ja hinnanud töökeskkonna ohutegureid, mis võivad töötajate tervist kahjustada. Töötajal on vaja kirjeldatud informatsiooniga tutvuda, et olla teadlik ohtudest ja terviseriski suurusest keskkonnas, kuhu ta tööle asub."