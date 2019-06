Kas naaber tohib istutada puid-põõsaid minu piiri peale?

Uno Feldschmidt TalTechi majandusteaduskonna õigusinstituudi lektor RUS

Vahet tuleb teha üle piiri ulatuvatel juurtel, okstel ja viljadel ning piiril kasvavatel puudel ja põõsastel. Karin Kaljuläte

Mul on maja nõukogude ajal ehitatud nii, et köögipool on kaks meetrit naabri piirist. Naaber aga pani piirile laudaia, aia taha istutas oma elupuud – need on nüüd nii kõrged, et varjavad minu aknast täielikult vaate ja päikese.