Aga siis nõudsid need kaks last esimesest abielust, et pooleks tuleks teha ka lese ehk nn võõrasema pangakonto. See tähendab, et osa raha tuleks võtta nende isa teise abikaasa arvelt. Palun selgitage, mida see tähendab. Kas lastel esimesest abielust on õigus nõuda, et abikaasa teisest abielust, kes on oma töö ja vaevaga raha pangakontole kogunud, peaks seda hakkama nüüd jagama? Ja kui peab, siis mis ulatuses?