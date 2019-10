Kas vägivaldsest välismaalasest saab lahutada Eestis?

HALDI KOIT justiitsministeeriumi nõunik RUS

Lahutuse puhul on kohtualluvus viimane abikaasade ühine elukohariik. Argo Ingver

Eestlanna abiellus välismaalasega, pere asus elama Rootsi. Neil on üks eelkooliealine laps. Pärast nelja-aastast abielu sõitis naine koos lapsega Eestisse, väites, et mees on vägivaldne.