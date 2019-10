Sel naisel sündis poeg, kes on nüüd täisealine ja minu vennast mõni aasta noorem. Meie isa elas kogu aeg meie pere juures, ei lahutanud ega elanud selle võõra naisega. Samas toetas ta meie teada seda naist aeg-ajalt rahaliselt. Kuna jagatav pärand on märkimisväärne, siis kardame, et pettusega püütakse pärijate ringi pääseda.

Kas see abieluvälisest kooselust sündinud laps on täieõiguslik isa varanduse pärija?