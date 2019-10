Mis on viimased olulised muudatused pärimissseaduses?

Üks põhimõte oli, et kui oled pärija, siis sa ei pea kolme kuu jooksul minema notarisse ja ennast pärijaks vormistama, sest pärija oled niikuinii. Teine põhimõte – kas see ikka kehtib? –, et kui pärid maja, siis võid hakata kohe seal majas elama, ei pea minema kohe ja ennast omanikuks vormistama. Mitu aastat on selline seis võimalik, et majal on üksnes pärija, aga omanikuks ta vormistatud ei ole?