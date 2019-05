Kui lähedale krundipiirile tohib maja ehitada?

Priidu Pärna notar, Eesti Omanike Keskliidu esimees RUS

Küsimusel on ka eraõiguslik mõõde ehk naabrite vahel kehtivad naabrusõigused. Ilmar Saabas

Minu naaber ehitab vahetult minu lõunapoolsele 640 m2 suuruse kinnistu piirile 5,5 m kõrgust ja 12 m pikkust elamut, mille tagajärjel on lõhutud minu võrkaed, 30% kinnistust on päikeseta ja kasutu, piiri ääres virnas olev ehitusmaterjal on mädanenud, kogu vihm langeb katuselt minu aeda.