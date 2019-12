Kui suure summa saavad pärast mehe surma naise pangakontolt välja nõuda pärijad?

Mina olen ema tütar, olles siis 12aastane, kui mu ema abiellus selle mehega, kes nüüdseks on surnud ja kelle pärand läheb jagamisele.

Paraku on surnud ka mehe mõlemad pojad. Ühel pojal oli kaks last, teisel üks laps. Nii et pärijateks on minu ema ja kolm lapselast. Emal on pangaarvel 7000 eurot. Kas ta peab nüüd poole ehk 3500 jagama kolme lapselapsega? Mina olen juba aastaid saatnud oma emale igas kuus 35 eurot, seda tõestavad pangakonto väljavõtted.

Kas ja kuidas saaksin seda 35 eurot, mis ma emale saatsin, jagatavast summast maha arvutada? Ema hooldas oma meest kuni tolle surmani ja sai selle eest hooldustasu 25 eurot kuus. Kas selle saaks ka maha arvata? Kuna ema on aastaid olnud pensionär ja oma sääste kogunud pensionist, kas siis tõesti tema pensionisäästud lähevad pärimise puhul jagamisele?

Maalehe lugeja