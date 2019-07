Meie, ema lapsed, kasvasime selle majaehituse ajal üles ja elasime ka selles majas, aga me pole kasuisa poolt lapsendatud. Ema ja kasuisa tegid vastastikuse testamendi, et ühe surma korral pärib teine abikaasa kogu maja. Ema suri mõni aeg tagasi ja kasuisa sai testamendi järgi maja endale. Kui kasuisa sureb, kas siis meil – tema naise lastel – on ka mingit õigust sellest majast mingi osa pärida? Või läheb nüüd kogu maja kasuisa pojale esimesest abielust?