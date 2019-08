Mida on kasulikum teha, kas testamenti või kinkelepingut?

Ivo Mahhov vandeadvokaat RUS

Võib ka juhtuda, et kingisaaja satub võlgadesse ja kinnistu sundmüüakse vastu asjaosaliste tahet kohtutäituri poolt. Madis Veltman

Meil on kolm last – kõik täiskasvanud, samas kõige nooremal oleks kõige rohkem abi vaja. Nii otsustasime, et pärast meie surma võiks saada noorem poeg meie korteri endale, sest pärimise korral läheks see jagamisele.