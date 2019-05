Mida teha, kui kõigile kortermaja omanikele ei jätku autode parkimiskohti?

Priidu Pärna notar, Eesti Omanike Keskliidu esimees RUS

Segadust kortermaja parkimiskohtade jagamisel tekitab asjaolu, kas lähtuda korteriomandi- ja korteriühistuseadusest või asjaõigusseadusest. Argo Ingver

Mind huvitab autode parkimise kord kortermaja juures. Meil on 60 korteriga maja, kus on moodustatud korteriühistu. Siiani on pargitud maja ümbrusesse nii, et igal autoomanikul on juba välja kujunenud oma harjumuspärane parkimiskoht maja juures.