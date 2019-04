Mida teha, kui tööandja pole nõus kutsehaiguse eest hüvitist maksma?

PIRET KALJULA tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant RUS

Kui tööandja ei ole nõus hüvitist maksma, saab hüvitise väljamõistmiseks pöörduda kohtusse. Mikk Mihkel Vaabel

Ma töötan lihttöölisena liini peal, töö on suures külmavõitu laohoones ja me peame seisma mitu tundi järjest püsti. Nüüd on mul tekkinud põlvevalu ja põletik põlve ümber, samuti on kanged käed randmest. Kuidas kindlaks tehakse, et see on kutsehaigus?