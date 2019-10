Olen üksikema kolmeaastase lapsega ja eelkõige lapsehoidmise tõttu on aeg-ajalt vaja ootamatult töö juurest lahkuda. Ülemus aga ütles, et kui ma veel korra eksin nende kolme asja vastu: hilinen tööle, lahkun töölt või käin paar tundi töö ajal ära, siis ta vallandab minu. Kas see on seaduse järgi õige?