FOTOD | Maalehe hoidistekonkursil võidutses trendika maitsega porgandivõie

Hummust meenutava võide autoreiks on Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilased ning nende juhendaja Taisi Talviste. Märkimisväärne on seegi, et Pärnumaa Kutsehariduskeskusel õnnestus konkurss võita juba teist aastat järjest. Eelmise aasta võidutööks olid marineeritud punased sibulad ning Põltsamaal katsetused selle toote purkipanekuks juba käivad. Ka tänavuaastase võidutöö loodavad Põltsamaa meistrid tulevikus purki panna.

Võitjad ja korraldajad Foto: Argo Ingver

Žürii esinaise, Põltsamaa tootegrupi juhi Pille Riin Rimmeli sõnul võlus võidutöö hindajaid oma tasakaalustatud, küpse ja kreemja maitsega. Ta lisas, et porgandivõie meenutas oma maitselt ja olemuselt pisut trendikat idamaist hummust, kuigi on tehtud ehtsast eestimaisest toorainest.

Foto: Argo Ingver

Teise koha vääriliseks hoidiseks tunnistati Marje Maripuu valmistatud vürtsikas pohlakaste, millel oli mõnusalt mõrkjas ja jõulupärane maitse ning kena värv ning tekstuur.

Foto: Argo Ingver

Kolmanda koha saavutas hoidis nimetusega Tädi Siima marineeritud kurgid ning selle valmistajaks firma Dereku burger.

Lisaks kolmele parimale hoidisele anti välja ka kaks eripreemiat. Nagu juba traditsiooniks saanud, on nendeks memme maiuse eriauhind ning aukiri kõige kaunimalt kujundatud hoidisele.

Foto: Argo Ingver

Memme maiuse eriauhind läks sel aastal Tiiu Sommerile, kes oli konkursile saatnud rabarberinätsu. See kujutas endast kuivatatud ning suhkrustatud rabarberitükke, kus hapu ja magus olid kenasti tasakaalus, rabarberi mõnus mekk oli säilinud. Esile ei jäänud tõstmata ka autori väärt idee sel moel rabarberit kasutada ning hoidistada.