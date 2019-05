Alppila kirikust tulevad tantsupeole Helsingi Helmed, Lätis valmistatud kangast seelikud seljas

Soomest tuleb Tallinna tantsupeole neli rühma – Ülelahedad, Turu Nopsajalad, Pori Vingerpussid ning Helsingi Helmed. Neits viimase peoteekonda Maaleht tutvustabki.

”Olen Helsingis pea 12 aastat elanud. Naisrahvatantsurühma moodustamise mõte mõlkus meeles juba mitmeid aastaid, aga julgusest jäi lihtsalt puudu,” selgitab Marve Nakus, naine kes panigi lõppude-lõpuks Helsingis kokku Eesti naiste rahvatantsurühma.

”Viimase tõuke selleks andis üks tuttav naine, kes ütles, et Marve, tee ära.”

Ärategemine käis aga nii, et rühm sai kokku Marve sõbrannadest ja nende sõbrannadest. Marve on kõik kõik kenasti kirja pannud:

”Esimene tantsuproov oli 14. märts 2018, kus osales 5 tantsijat. Ma ei teagi lõpuks, kust neid tantsijaid tuli, aga neid muudkui tuli ja tuli. Lõpuks pidin juba ära ütlema, sest rühm paisus juba liiga suureks.

Kõik naised on Eesti naised. Vanus on 40-60 aastat. Neli-viis naist on enne tantsinud, kuid on ka neid, kes pole kunagi rahvatantsuga kokku puutunud. Naised igast Eestimaa nurgast – Vormsist, Saaremaalt, Missost, Tallinnast, Tartust, Rakverest, Järvamaalt jne, kes ühel või teisel põhjusel Soome tulnud: on koristajaid, osakonnajuhatajaid, sotsiaaltöötegijaid, meditsiiniõdesid, teadlane jne...”

Helmed … kirikust

”Nimevalikuga oli väga kiire – vaja oli ju esitada 2019 aasta tantsupeole registreerimiseks rühma nimekiri koos rühma nimega. Mul ei olnud aega kellegagi nõu pidada. Nimi pidi olema tabav ja kõlama kaunisti ja uhkesti, boonusena veel see, et oleks eesti ja soome keeles sama sisuga. Üks-kaks see sündiski mu peas. Ja olemegi helmed kees – väga kokkuhoidev rühm, lihvides saavad meist pärlid!