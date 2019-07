Välis-Eesti rühmade konkurents oli karm: 15 suurele peole pääsenud rühma on vaid pooled laiast ilmast kandideerinuist. Et tulek oli tantsijatel juba planeeritud, siis on kõigil välisrühmadel võimalus ühiselt jalga keerutada erikontserdil, kus astub üles 340 tantsijat 25 tantsurühmast, mis tegutsevad 14 riigis.