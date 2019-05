EI PÄÄSE TANTSUPEOLE! Kahjuks ei loe oskused, kogemused ega tantsuoskus

Maalehe veebis ilmunud üleskutse jagada teistega oma mõtteid ja tundeid suvisele tantsupeole pääsemise või mittepääsemisel järel on toonud mitmeid vastukajasid. Avaldame 40 aastase tantsustaažiga tantsija oma.

"Tahan samuti jagada oma emotsioone tantsupeole mittekavalifiteerumise teemal. Ehk hakkab vähemalt endal kergem.

Peale 2 päeva nutmist olen selleks valmis.

Miks ma olen tundnud kurbust, viha, pettumust...

Olen 40aastase staažiga tantsija. Alates 1980. aastast osalenud peaaegu kõikidel tantsupidudel. Armastan väga rahvatantsu ja tantsupidusid. See on saatnud mind lapsest peale.

Kogu minu suguselts on alati üle Eesti meie koju kogunenud, kes tantsima, kes laulma. See on suur pidu ja ootame alati väga. Ka mu lapsed laulavad ja mängivad pilli.

Nagu alati tuli ka seekord tantsijatel valida sobiv liik vastavalt kogemustele ja oskustele. Juhendaja valis kõige kõrgema, sest oleme ansambel ning oskusi ja kogemusi on.

Õmblesime riideid vastavalt nõuetele, tegime hoolega trenni. Pühendusime sel hooajal ainult tantsupeole, ei andnud muid kontserte, aga siis selgub, et ei sobi meie vanus!!! (kuigi sel korral vanusekriteeriumi polnud esitatud).

Kuna vastavas kategoorias on enamus tantsijad alla 30 aasta siis liigijuht lihtsalt otsustas, et paar habe või kortsukest rikub pildi...

Ei loe oskused ega kogemused ega tantsuoskus, kahjuks.

Tunnen et meile on ülekohut tehtud ja hinnang ei ole aus ega objektiivne.

Isiklikult olen loomulikult väga kurb ja pettunud. Peale nii pikka tantsija karjääri otsustab keegi, et ei sobi platsile.

Vaatama ma ei suuda seda pidu minna, sest see teeb väga haiget ja ajab nutma."

Maaleht austab autori soovi jääda avalikkuse ees anonüümseks.