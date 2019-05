EI PÄÄSE TANTSUPEOLE! Napp sõnum, mis lõhkus mu maailma

Ma olin üliõnnelik, kui kuulsin, et juubelipeo üks tants on “Rukkirääk”. Algul arvasin, et see on kindlasti mõni uus tants, mis kannab juhuslikult sama pealkirja kui SEE “Rukkirääk”. Seesama, mida ma tantsisin üliõpilasena Gaudeamuse peol (palju-palju aastaid tagasi). Aga muusika järgi sain aru, et see on seesama “minu” “Rukkirääk”.

Ja siis teatas mu üliõpilasest tütar kodus: “Emps, teeme võimlemisrühma, võtame ennast kõigi nende juubelite auks kokku ja lähme suurele peole!”

Muidugi olin ma kohe nõus. Sellest tuli väga eriline naisvõimlemisrühm – mina, mu kaks tütart, mu õde, mu vennatütar, mu lapse ristiema ja kaks sõbrannat. Alustasime proovidega oktoobris, sekka ka pikemad nädalavahetused.

Ja kui keegi arvab, et maal elavad kõik võimlemissaali kõrval, siis kaugel sellest. Pole mõtet pikalt kirjeldada, kui raskelt tuleb ilus asi – seda teavad kõik, kes tantsuga tegelevad.

Hoopis rohkem mõtlen ma praegu sellele, mis olid veel need kriteeriumid, mida ei olnud tantsukirjeldustes ega rõhutatud seminaridel, kuid ometi toimus hindamine nende järgi.

Mis need olid?

Kui tantsu tehnilise ja emotsionaalse poole kohta ei ole etteheiteid, siis mis jäi puudu?

Kas oleks ka pidanud ülevaatajatele ütlema: ”Loodame, et me rühm ikka saab tantsupeole, sest naistel on puhkused juba välja kaubeldud.”

Või oleks ka pidanud kinkekotiga head-paremat pakkuma? Ei tulnud selle pealegi ja ega ma ei usugi, et sellised asjad otsustavaks said.

Aga mis siis sai?

Kas Kalevi staadion on peale remonti väiksem?

Või on tantsumustrisse ette nähtud ilusad suured rohelised tühikud? Olgu staadion või servast servani tantsijaid-võimlejaid täis, peaasi, et võimalikult suur hulk inimesi, kes on kogu südamest tahtnud osa saada juubelipeost, saavad seda rõõmu jagada publikuga ja ka teiega, austatud ülevaatajad.

Praegu on Eesti jälle kahte lehte löödud. Kellel nüüd on parem sellest?

Muidugi võib järgmisel korral seda viga parandada, aga see pole enam see, sest juubelipidu on eriline pidu. Teada on, et pärast selliseid tagasilööke on nii mõnigi rühm lagunenud, sest kadus motivatsioon ja mis peamine – eneseusk lõi kõikuma, sest sinu vaeva ja pingutust ei ole hinnatud.

PS! See pole emotsionaalselt ülesköetud naisterahva hala, vaid arvamusavaldus. Selline sõna on eesti keeles täitsa olemas.