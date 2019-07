FANTASTILINE! Eestlaste ja välismaalaste muljed tantsupeost

Viie lapse ema Kauni Sillat, kes tantsib Pärnu Vabakooli pererühmas Ristikhein, oli tantsupeol esimest korda. Aga kui juba tulla, siis täie rauaga, arvas Kauni Sillat ja avas tantsupeo ajaks Kalevi staadionil enda disainitud villaste riiete müügitelgi.

„Kui pidin väljakule minema, panin uksele sildi „Tantsin, tulen kohe!” ja kliendid ootasid kannatlikult,” rõõmustas Kauni inimeste kannatlikkuse üle. Lisaks temale tantsisid peol ka pere kolm väiksemat last, kaks suuremat vaatasid.

Proua Kauni kauni sisuga müügitelgi ümber voogas aga tantsupeo teise kontserdi järel rahvamurd, kes murdis end muljetades suisa riidenagide vahele, kui äikesekärakas koos vihmaga voli sai.

Fantastika kuubis

„Fantastiline,” kilkab kiirustav daam Saksamaalt.



Kiirustav daam Saksamaalt. Foto: Sven Arbet

„Fantastiline kogemus, olen esimest korda nii Eestis ja Tallinnas kui ka tantsupeol,” räägib kanadalane Robin Gaunt. Tema abikaasa, eesti päritolu Julia Rannala aga tunnistab selges inglise keeles, et mõtleb sügavalt Tallinnas üles astunud Kanada eestlaste tantsurühmaga liitumisele.

Julia Rannala ja Robin Gaunt Kanadast. Foto: Sven Arbet

„Nii mulle kui tütar Simonale meeldis tantsupidu väga,” ütleb Räpinast pärit ja praegu Viimsis elav Monika Kähr, silmad niisked. Ta lisab, et Simonale meeldisid nii palliga võimlejad kui ka kõige väiksemad tantsijad. Monika tunnistab, et nostalgihetk oli vägev, kuna ta ise on samuti lapsepõlves tantsinud. „Simona ütles, et ta tahaks ka tantsima hakata,” räägib Monika tulevikuplaanidest.